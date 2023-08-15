TIR’dan üzerine tuğla paletleri düştü
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde akılalmaz bir kaza yaşandı. TIR'a yüklü tuğlaların bir kısmı aynı istikamette ilerleyen otomobilin üzerine döküldü. Kazada otomobilden bulunan iki kişi yaralandı.
Samsun-İstanbul kara yolunda tuğla yüklü TIR’la seyir halindeki Emin E., Çerkeş Kadıözü kavşağı mevkisinde Vedat A. (23) idaresindeki otomobili sollamak istedi. Bu sırada TIR’ın dorsesindeki tuğla paletleri otomobilin üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tuğlalar altında ezilen otomobildeki sürücü ile yanındaki İsmail Y. (21) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çerkeş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, yapılan müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Yola saçılan tuğla parçaları, Karayolları ekipleri tarafından temizlendikten sonra trafik tekrar normale döndü.