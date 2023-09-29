Tıvorlu İsmail oğlunu evlendirdi… Dudak uçuklatan takı

Tıvorlu İsmail adıyla sosyal medyada ünlenen Kürt şarkıcı İsmail Aşkan'ın, oğlu Mazlum Aşkan hayatını Iraklı Zine Ataman ile birleştirdi. Beytüşşebap'ta yapılan ve 2 gün 2 gece süren düğününde gelin ve damada 6,9 milyon lira değerinde altın ve para takıldı. 6 farklı aşirete mensup misafirlerin katıldığı düğünde 2 ton yemek dağıtıldı...

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Düğünlerde söylediği Kürtçe şarkılar ve farklı tarzıyla sosyal medya fenomeni haline gelen İsmail Aşkan namıdiğer Tıvorlu İsmail, oğlunu evlendirdi.

Gevdan aşireti mensubu olan Aşkan ailesinin 28 yaşındaki oğlu Mazlum Aşkan, hayatını Iraklı 25 yaşındaki Zine Ataman ile birleştirdi.

Çiftin Şırnak Beytüşşebap’taki 2 gün 2 gece süren düğününe Belediye Başkanı Habip Aşan, Goyan, Elki, Jırki, Mamhura, Pirosi ve Gevdan gibi bölgedeki aşiretlerin liderleri ve mensupları ile internet fenomenleri, yurt dışından gelen iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Özel hazırlanmış folklor ekibinin de yöresel kıyafetleriyle halay çektiği düğünde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına çelenk de yer aldı.

Gelen misafirlere 2 ton yemek hazırlanıp dağıtılırken, düğünde damada 5 milyon 200 bin lira değerinde altın ve para, geline de 1 kilo altın ve 75 bin lira para takıldı.



Düğünde takılan takı ve paraların 6,9 milyon lira değerinde olduğu belirtildi.

YALNIZ BIRAKMAMIŞ OLDUKLARINI GÖRMEK DUYGULANDIRDI

Oğlunun düğününe katılımlardan dolayı memnun olduğunu belirten İsmail Aşkan, “Çok mutluyuz, benim onları yalnız bırakmadığım gibi, onların da beni yalnız bırakmamış olduğunu görmek beni çok duygulandırdı. Gelen, gelemeyen, desteklerini ve tebriklerini ileten, düğünde bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.

İlçe Belediye Başkanı Habip Aşan da, düğünün sosyal bir aktiviteye dönüştüğünü ifade ederek, “Gelen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu düğün aynı zamanda sosyal bir aktivite de oldu. İnsanlar arasında bu uyumlu havayı da gözler önüne serdi. Bunun için çok mutluyuz. Herkese teşekkür ediyorum, genç çiftlerimize mutluluklar diliyorum” diye konuştu.(DHA)