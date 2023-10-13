Üst geçide takılan TOGG TIR’dan düştü

TIR'la Zeytinburnu'ndan Gemlik'teki fabrikaya götürülen TOGG marka araçlardan biri Bakırköy'de üst geçide takıldı. TIR'ın üzerinden kayan araç 2 araca daha hasar verdi...

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Yeşilköy Sahil Yolu’unda saat 14.30 sıralarında 4 adet TOGG yüklü olan TIR’ın şoförü Ataköy Marmaray alt geçidinden geçtiği sırada üst kısımda bulunan araç, üst geçide takıldı ve diğer iki araca çarparak askıda kaldı.

Sesleri duyan şoför hemen TIR’ı yol kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri askıda kalan aracın düşme ihtimaline karşı yolu tek şeride düşürerek trafiği kontrollü olarak sağlandı.

Kaza nedeniyle her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluşurken askıda kalan aracın kurtarılması için olay yerine vinç gönderildi.



TIR’da bulunan araçların Zeytinburnu’ndan Gemlik’teki fabrikaya gittiği öğrenildi.