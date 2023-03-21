TOKİ İstanbul kura sonuçları belli olmaya devam ediyor

"İlk Evim İlk İş Yerim" projelesinde TOKİ İstanbul kura sonuçları belli olmaya devam ediyor. İstanbul'da 50 bin hak sahibi için devam eden "İlk Evim" projesi kura çekimleri de 19 Nisan'da son bulacak. İstanbul TOKİ kura sonuçları canlı yayında www.toki.tv adresinden veya resmi YouTube kanalından izlenebilecek.

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TOKİ tarafından hayata geçirilen ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesinde kura çekimi sürüyor. Bugün TOKİ kura sonuçları İstanbul Tuzla’da inşa edilecek 20 bin konut için belli olacak.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İstanbul’da inşa edilecek 50 bin konut için kura çekimi 16 Mart’ta başlıyor.

16 – 29 Mart 2023 – Tuzla 20 bin 920

30 Mart 2023 – Çatalca 540

30 Mart 2023 – Silivri Selimpala 200

1-19 Nisan 2023 – Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

TOKİ kura çekimi belirtilen tarihlerde başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

ARSA VE KONUT KURASI EŞ ZAMANLI DEVAM EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen “İlk Evim İlk İş Yerim” ve “İlk Evim Arsa” projelerinde kura çekimleri devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, “İlk Evim İlk İş Yerim” projesinde, konut ve arsalar için başlatılan kura çekimleri, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenmişti. Ara verilen kura çekimlerine, illerde eş zamanlı devam ediliyor.

Bu kapsamda, “İlk İş Yerim” projesi ikinci etap kura çekimleri 23 Mart’ta 5 il ve ilçede 417 iş yeri için yapılacak. Bu kuralar 23 Mart’ta, Sivas, Afyonkarahisar Başmakçı, Aksaray Eskil, Denizli Babadağ ve İzmir Kemalpaşa’da çekilecek.

İstanbul’da 50 hak sahibi için devam eden “İlk Evim” projesi kura çekimleri de 19 Nisan’da son bulacak.

Altyapısı tamamlanmış, imar planı hazırlanmış 1 milyon “İlk Evim Arsa” kura çekimleri ise 20-27 Mart’ta 22 ilde, 32 bin 113 hak sahibi için yapılacak.

Kuralar, 20 Mart’ta Edirne, Bolu, Rize, Düzce, Yalova ve Çorum’da, 21 Mart’ta Çanakkale, Tekirdağ, Erzurum’da, 22 Mart’ta Manisa, Sivas, Sakarya, Mersin ve Kütahya’da, 23 Mart’ta Bursa ve Van’da, 24 Mart’ta Çankırı, Kütahya ve Van’da, 27 Mart’ta ise Antalya ve İstanbul’da çekilecek.