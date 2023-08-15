TOKİ isyanı: Halk sokağa döküldü

Erzurum’un Yakutiye ilçesindeki Dağ Mahallesi'nde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarında hak sahipleri 2 aydır biten evlerini alamıyor. Anlaşmaların güncellenmesine tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerden problemlerin çözümü için yardım istedi.

Orhan BOZKURT

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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan Dağ Mahallesi'nde kentsel dönüşüm uygulaması başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından riskli alan ilan edilen bölgede ev sahipleri ile 2014 yılında yapılan görüşmeler neticesinde evler boşaltıldı.

Yapılan anlaşmaların ardından bölgede, TOKİ tarafından konut inşası başladı. Yaklaşık 3 yıl önce başlayan inşaatlar 2 ay önce tamamlandı, ancak iddiaya göre TOKİ tarafından yapılan anlaşmalar 1 yıl önce güncellendi.

Sonradan yapılan anlaşmalarda ise hak sahiplerine verileceği iddia edilen ev sayılarının verilmemesi kararlaştırıldı.

MAĞDURLAR, BİR ARAYA GELDİ

Yapımı tamamlanan 464 konutta oturması gereken 100'ün üzerinde mağdurdan yaklaşık 50 kişi ise konutların yanında bir araya geldi. Polisin güvenlik önlemi aldığı eylemde, vatandaşlar mağduriyetlerini dile getirerek TOKİ yönetimine seslendi.

Çekilen kuralarda haksızlıkların olduğunu iddia eden vatandaşlar, bir an önce sorunun çözülmesini ve evlerinde oturmak istiyor.

6 yıldır kirada oturan Hasan Koyuncu, “Daha önce bize gelip evlerimizin kentsel dönüşüme gireceği bilgisini verdiler. Tüm mahalle ile konuşuldu. Daha sonra inşaatlar başladı. Bana 3+1 ev vereceklerdi. Bize söylenen buydu. İnşaat bitmeye yakın bizi çağırdılar. ‘Yeniden anlaşalım’ dediler. Bu sefer bana 2+1 ev verildi. Benim gibi birçok komşumuz ile bu tarz sorunlar yaşandı. Şimdi ise bana o 2+1'i de vermiyorlar. Gel ‘170 bin liranı al git’ diyorlar” dedi.

“ÇÖZÜM İSTİYORUZ”

Bir diğer mağdur Mahmut Koyuncu ise “TOKİ gelip evlerimizi yıktı. Sonra buralarda ne olduysa biz mağdur olduk. Benim 330 bin lira karşılığım vardı. Buna göre anlaşma yapılmıştı. Ben istediğim modelde ev alacak, hakkım neyse uzun vadede ödeyecektim. Ne olduysa bir anda tüm sistem değişti. Bana ‘2+1 ev alabilirsin’ dendi. Ortada büyük bir mağduriyet var. Yetkililerden bu durumu çözmelerini istiyoruz” diye konuştu.

“MUHATAP BULAMIYORUZ”

Uzun yıllardır muhatap bulamadıklarını söyleyen Kadir Altay ise şöyle konuştu:

*Biz yıllardır evimizi bekliyoruz. Burada insanlar evlerinden edildi. Hepimiz başımızı iyi yada kötü bir eve sokuyorduk.

*Bize dediler ki ‘Çıkın ev yapıp vereceğiz.’ Devletimize güvendik. Evler yapıldı. O zamana kadar heyecanla hepimiz bekliyorduk. Bir anda 2 ev hakkı olanın hakkı 1 e düştü, 1 ev hakkı olana ‘Paranı al git’ dendi, 3+1 isteyene ‘2+1 alabilirsin’ dendi.

*Bir sürü sorunlar çıktı. Şimdi evler boşta duruyor. Kimse oturmuyor. Lütfen bu mağduriyetler giderilsin. AKP’ye yüzde 70-80 civarında oy verdik. Şimdi muhatap bulamıyoruz.

YOĞUN TALEP, SİSTEMİ DEĞİŞTİRDİ

TOKİ konutlarında vatandaşların itiraz ettiği problemin kaynağının ise bölgede tamamlanan konutlara olan yoğun ilgi olduğu ifade ediliyor.

Konutlara talebin çok fazla olmasının ardından 200 bin liranın altında hak sahibi olanlara paralarının ödenmesi, 200 bin lira ile 400 bin lira arasında alacakları olanlara 2+1 ev, 400 bin lira üstü alacaklara da 3+1 ev verilmesine karar verildi. Bakanlık tarafından verilen bu karar ise vatandaşları isyan ettirdi.

“SEÇİMDE OYLARINI ALDIĞINIZ BU MİLLETİ UNUTMAYINIZ”

Hak sahibi mağdur vatandaşlarla görüşerek destek veren CHP Erzurm İl Başkanı Suat Dülger, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AKP milletvekillerini sorunu çözmeye davet etti.

Mağdur vatandaşlarla birlikte basın açıklması yapan Dülger, “Yurttaşlarımız kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını söylüyor. Başta Sayın Mehmet Sekmen olmak üzere AKP'li Erzurum milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Selami Altınok'u buradaki yurttaşlarımızı dinlemeye ve sorunları çözmeye davet ediyorum. Seçimde oylarını aldığınız bu milleti unutmayınız. Halk diyor ki 3+1 daire sözü verildi, 2+1 veriliyor, borçlandırılıyoruz, taksitler ödeme gücümüzün üzerinde, kimimize ise söz verilen daire verilmiyor, kimimize komik bir para teklif edilip kovuluyor. Bu konunun takipçisiyim, en erken zamanda bu sorunu çözün” dedi.

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