TOKİ mağduru oldular: Evlerimizi teslim alamadık

Konya'nın Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi'nde 2019 yılında yapımına başlanan Ardıçlı TOKİ konutlarında bazı bölümler, üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen teslim edilemedi. Evleri teslim edilmeyen hak sahipleri, mağdur olduklarını belirterek yetkililere çağrıda bulundu ve evlerinin bir an önce teslim edilmesini istedi.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Konya'nın Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi'nde 2019 yılında yapımına başlanan ve 6 etaptan oluşan konutların 2 etabı, üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen teslim edilemedi.

EVLERİ TESLİM EDİLMEYEN HAK SAHİPLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Evlerinin ne zaman teslim edileceğini bilmeyen ve karşılarında bir muhatap göremediklerini söyleyen hak sahipleri, konutların bulunduğu bölgede duruma tepki gösterdi. Mağdur hak sahipleri adına açıklama yapan bir mağdur, evlerinin teslim edilmesini bekleyen hak sahiplerinin ev kiralarını ödeyemediklerini ifade etti.

“EVLERİMİZİN TESLİM EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ”

Herkesin ev sahipleriyle kavgalı olduğunu söyleyen TOKİ mağduru, “3 yıldan beri evlerin yapılmasını bekliyoruz. Evlerin 2-3 ve 6 etapları teslim edildi. Bizler burada 4 ve 5 etap hak sahipleri mağduriyetimizi yetkililere duyurmak istiyoruz. Evlerimizin bir an önce teslim edilmesini bekliyoruz. İnsanlar mağdur durumda, herkes ev sahipleriyle kavgalı durumda. Umarım sesimiz bir yerlere ulaşır. Ekonomik durum ortada, kiralarımızı ödeyemiyoruz” ifadesini kullandı.

“KARŞIMIZDA MUHATAP BULAMIYORUZ”

Evlerin teslim edilmemesi nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları anlatan başka bir vatandaş ise, şunları söyledi:

”Herkesin bildiği gibi Konya'da kiralık ev bulmak biraz zor. Kiralık daireler ise 8-10 bin liradan başlıyor. Bu insanların zaten iş olanağı belli. Bir tarih bari verilse insanlar kendisini ona göre ayarlar. Çocuklarını okula yazdırmak isteyen var ama yazdıramıyor.

Evlenecek olan arkadaşlarımız var ama evlerin ne zaman teslim edileceği belli olmadığı için evlenemiyor. Ev sahipleriyle kavga eden, sözlü tartışmalara giren birçok insanımız var. Çok arkadaşımız eşyalarını da alamıyor. Fiyatlar artıyor… Herkes eşya için 20-30 bin lira kenara ayırmışken şimdi bu eşya fiyatları belki 80 bin lirayı bulacak.

İnsanlar bu şekilde ödemede daha büyük zorluk yaşayacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'ın da bu konuyla biraz ilgilenmesini rica ediyoruz. Karşımızda bir muhatap bulamıyoruz. Biz net bir tarih istiyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz, tamamen mağdur durumdayız”

3 CAMİ VAR, OKUL YOK

Öte yandan bölgede konut teslimi yapılan diğer etaplarda ise vatandaşların birçok mağduriyet yaşadığı öğrenildi. Konut teslimi yapılan etaplarda çevre düzenlemesi çerçevesinde ekilen ağaç ve çimlerin kuruduğu, bölgede 3 camii olmasına rağmen okul olmadığı ve ailelerin mağduriyet yaşadığı bildirildi.

Ardıçlı TOKİ konutları projesinde 3964 konut, 124 dükkan, 3 cami ve 3 su deposu bulunuyor.

İlginizi Çekebilir TOKİ evleri 4 yıldır teslim edilmeyen vatandaşlar isyan etti

İlginizi Çekebilir TOKİ İstanbul'da ağaçlandırılacak alanı imara açtı