TOKİ’nin deprem konutu inşaatında vinç devrildi, 3 işçi ağır yaralandı

Adıyaman’da deprem konutları yapılan TOKİ Şantiyesi’nde kule vincin aşırı yüke dayanamayıp devrilmesi sonucu 3 işçi ağır yaralandı.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yüklenici firmalığını Ahes İnşaat'ın yaptığı Adıyaman deprem konutları şantiyede kuyruksuz kule vinç devrildi. Vincin devrilmesiyle şantiyedeki 3 işçi ağır yaralandı

Vincin swifchinin iptal edildiği, bu nedenle kaldırılan yükün fazlalığı nedeniyle devrildiği ileri sürüldü. Kazada ağır şekilde yaralanan işçiler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya tepki gösteren DİSK'e bağlı Devrimci Yapı İş Sendikası, TOKİ ve inşaat şirketi patronlarına daha fazla kar etmek ve hızlı üretim yapma adına mevzuatın hiçe sayılmaması çağrısında bulundu.

Çağrıda, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliğine uyulması da istendi. UMUT-SEN tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, İSİG tedbirlerinin umursanmaması nedeniyle sadece Ağustos ayında 53 içinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.