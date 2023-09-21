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Toplu taşıma aracında kadını taciz etti, tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, toplu taşıma aracında kadın yolcuya tacizde bulunan Cemal S. (57) gözaltına alınıp, tutuklandı.

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Toplu taşıma aracında kadını taciz etti, tutuklandı

Menteşe’nin Bayır Mahallesinde toplu taşıma aracına binen A.D. (33), yanına yaklaşan bir kişinin tacizine uğradığını belirterek, jandarmaya şikayette bulundu.

TUTUKLANDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla araçtaki ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Cemal S. isimli kişi olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemal S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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