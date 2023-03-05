Toprağa yarıya kadar gömülü cesedi bulunan kadınla ilgili yeni gelişme

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kısmı toprağa gömülü olarak cesedi bulunan Afgan kadınla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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Servili Mahallesi mezarlığında, 25 Şubat Cumartesi günü vatandaşlar tarafından vücudunun bir kısmı toprağa gömülü halde, kimliği belirsiz ceset bulundu.

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi soruşturmayı genişletti.

AFGAN UYRUKLU OLDUĞU BELİRLENDİ

Ekiplerin yapmış olduğu çalışma sonucunda, cesedin Afgan uyruklu birine ait olduğu ve cinayetin aynı uyruklu bir kadın ve bir erkek tarafından işlendiği tespit edildi.

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi, yakaladıkları iki zanlıyı Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

Mahkemeye çıkarılan iki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.(AA)

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