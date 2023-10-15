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Toprak almasına izin verilmeyince ormanı yaktı

Aydın'da toprak almalarına izin vermeyen yetkililere kızıp ormanlık alanı yakan H.K. tutuklandı.

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Toprak almasına izin verilmeyince ormanı yaktı

Jandarma ekipleri, Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Yeniköy, Çınarköy, Gökçealan ve Kirazlı mahallelerindeki 7 farklı noktada çıkan, örtüyle kaplı toplam 600 metrekarelik alana zarar veren yangınlara ilişkin, 16 noktadaki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Yapılan çalışma sonunda yangınları H.K’nin çıkardığı tespit edildi. H.K. ile onu suça azmettirdiği öne sürülen G.U. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, kazı yaparak ormanlık alandan toprak almak istedikleri, Orman İşletme Şefliği yetkililerinin buna izin vermediği ve buna kızıp yangın çıkarmaya teşebbüs ettikleri iddia edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. tutuklandı. G.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

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