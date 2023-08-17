Töreleriyle birlikte sığınmışlar! Özel ekip kuruldu: 6 yıllık sır perdesi kalktı

Diyarbakır’ın Sur İlçesine bağlı Alibardak Köyü'nde bir ağacın altında 6 yerinden kurşunlanıp öldürülmüş olarak bulunan Suriyeli Yadigar Aziz adlı kadının katilleri, öz kardeşi ve amcasına verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından oy birliğiyle onandı.

Özgür CEBE

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Sur İlçesinde 31 Temmuz 2015 günü silahla vurulmuş halde cesedi bulunan kadının Suriye uyruklu Yadigâr Aziz olduğu belirlendi.

Faili meçhul cinayetle ilgili emniyet bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu.

Cinayetin üzerindeki 6 yıllık sır perdesi kalktı. Kadının Türkiye'de sığınmacı olan yakınları mahkeme kararıyla uzun süre teknik ve fiziki takibe alındı.

Kadının öldürülmeden önce Elazığ'da birlikte yaşadığı K.U ile görüştüğü belirlendi. Bu kişinin telefonunun geriye dönük HTS kayıtları incelenince Lübnan'dan gelen bir telefonla cinayet öncesi görüştüğü tespit edildi.

“KARDEŞİ BENİ ARADI ‘YADİGÂR'I ÖLDÜRECEKLER’ DEDİ”

İfadesi alınan K.U, Lübnan'dan kendisini arayan kişinin öldürülen Yadigâr Aziz'in ablası olduğunu belirterek, şöyle dedi:

-Ablası bana Yadigâr'ın Batman'a kızının düğününe götürülme bahanesiyle ağabeyi tarafından tuzak kurulup öldürüleceğini söyledi. Yadigâr eşinden ayrıldıktan sonra dini nikâhla birlikte yaşamaya başladık.

-Bir süre sonra ailesiyle sosyal medya üzerinden görüşmeye başladı. Lübnan'daki kız kardeşi ona öldürülebileceğini söyleyip dikkatli olmasını söyledi. Bir hafta sonra Batman'da Yadigâr'ın kızının düğünü olduğu için erkek kardeşi gelip onu götürmek istedi.

-Bu sırada Yadigâr Lübnan'daki kız kardeşiyle görüşürken, ona kesinlikle gitmemesi gerektiğini, tuzak olup öldürüleceği uyarısında bulundu.

-Ağabeyinin onu öldüreceğine inanmıyordu. Birlikte 65 SAA plakalı araçla yola çıktılar. Beni aradığında Batman'a 1 saat kaldığını söyledi. Daha sonra aradığımda bir türlü ulaşamadım.

HTS VE PTS KAYITLARIYLA CİNAYET ÇÖZÜLDÜ

Bu bilgi üzerine cinayetin işlendiği güne ait PTS (Plaka Takip Sistemi) kayıtları tek tek incelenince 65 SAA 17 plakalı aracın cesedin bulunduğu gün Elazığ'a giriş yaptığı, devamında cesedin bulunduğu bölgeden Batman'a doğru hareket ettiği tespit edildi.

Aracın trafik tescil kaydı incelenince Yadigâr'ın ağabeyi Soud Haweyzo'ya ait olduğu, aracı kardeşi Emra Haweyzo'nun kullandığı belirlendi.

Yadigar'ın iki kardeşi ile amcası ve aynı zamanda kayınpederi olan Ali Huweyzo'nun kullandığı cep telefonlarının cinayet günü ve saatinde cinayetin işlendiği köyden sinyal verdiği HTS kayıtlarıyla belirlenince üçünün birlikte hareket ettikleri anlaşıldı.

Cinayetin töre saikiyle aile meclisi kararıyla alındığı toplanan delillerle netlik kazanınca kardeşleri Emra, eski eşi Aziz ve amcası Ali Huweyzo tutuklandı.

Diğer kardeş Soud Huweyzo kardeşlerinin yakalandığını öğrenince Suriye'ye kaçtı. Yadigâr'ın kardeşleri Emra, Soud, eski eşi Aziz ve amcası Ali Huweyzo'nun cinayet öncesi aile meclisi kararı alarak töre saikiyle Yadigâr'ı öldürdükleri belirlendi.

“İNFAZ GÖREVİ KADININ KOCASINA, KARDEŞİNE DÜŞER”

Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık Emra Huweyzo, şöyle konuştu:

-Müzisyenim, savaştan kaçtım Türkiye'ye sığındım. Kardeşimi ben öldürmedim. Kardeşimin birlikte yaşadığı adam 6 yıl sonra bunları neden söylüyor anlamadım. Tahliyemi istiyorum” dedi. Amcası Ali Huweyzo da, “Ailenin büyüğü benim.

-Yadigâr'ın kızının düğünü için Batman'daydım. Düğün sonrası Van'a geçtim. Elazığ'a hiç gitmedim. Aşiretimizde töre cinayetleri oluyor, ama ailemizde olmadı.

-Savaştan sonra ailemiz ikiye bölündü, bazılarımız Türkiye, bazıları da Lübnan'a sığınmacı oldu. 5-6 yıl sonra bizi yakalayıp tutuklanmalarına anlam veremiyorum. Biz savaştan kaçıp buraya adam öldürmek için değil, çocuklarımızı yaşatmak için geldik.

-Aşiret ve töre geleneklerine göre, cezalandırma olacaksa bu kadının eşine ve kardeşlerine düşer. Benim olayda hiçbir rolüm yok. Suçsuzum” dedi.

-Yadigâr'ın eski eşi Aziz Huweyzo da, “Kızımızın düğünü vardı. Onu düğüne çağırmadım, kim niye vurmuş bilmiyorum” diyerek suçlamaları kabul etmedi.

-Tanık olarak dinlenen Suriyeli Nadia Qassem de, “Yadigâr'ı kardeşi Soud öldürdü, sonra da diğer kardeşlerinin yakalandığını öğrenince Suriye'ye kaçtı.

AMCASI VE KARDEŞİ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, sanık kardeş Emra ile amca Ali Huweyzo'yu aile meclisi kararıyla töre saikiyle Yadigâr'ı öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıp tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Eski eşi Aziz Huweyzo delil yetersizliğinden beraat ederken, Suriye'ye kaçan kardeş Soud Huweyzo'nun ise dosyasının ayrılmasına karar verildi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi toplanan delillerle dosyayı bir bütün olarak inceledi verilen kararda bir isabetsizlik olmadığını ifade etti.

Yargıtay, polisin ve savcılığın topladığı deliller ışığında yerel mahkeme kararının hukuka uygun olup temyiz itirazlarının reddiyle hükmün oy birliğiyle onanmasına karar verdi.

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