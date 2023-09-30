Torun sevecekken iş kazasında öldü…
Çankırı'da yüzme havuzu inşaatının çatısından düşen 73 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.
Çankırı’da yüzme havuzu inşaatının çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Abdulhalik Renda Mahallesi Refik Saydam Caddesi’nde kapalı yüzme havuzu inşaatının çatısında çalışan A.Ç. (73), dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerine sevk edildi.
Sağlık ekibi yaptığı incelemede A.Ç’nin hayatını kaybettiği belirlendi. (AA)