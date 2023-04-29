Trabzon’da kadınlardan Bakan Karaismailoğlu’na Mehmet Cengiz tepkisi

Trabzon’da Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezi’ne Mehmet Cengiz’in isminin verilmesine tepki gösteren kadınlar, merkezin açılışında AKP Milletvekili adayı Bakan Adil Karaismailoğlu ile konuşmaya çalışınca izdiham yaşandı. Merkezin isminin değiştirilmesini talep eden Gönül Candaş, bakana “Mehmet Cengiz ismini hakaret olarak kabul ediyoruz” dedi, sivil polisin müdahalesi ile karşılaştı. Bakan Karaismailoğlu ise “Ben konuşurum onla, hiç takılma" dedi.

Elif ÇAVUŞ

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde AKP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl yaptırılan Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezi'ne projeyi üstlendiği için AKP iktidarının gözde müteahhitlerinden Mehmet Cengiz'in adı verildi. 150 milyona mâl edilen merkezin adı, Mehmet Cengiz Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezi oldu. Kadınların tepkisini çeken Mehmet Cengiz'in isminin verildiği merkezin bugün açılışı gerçekleştirildi.

KARAİSMAİLOĞLU: KONUŞURUM ONLA, HİÇ TAKILMA

Trabzon Demokratik Kadın Platformu üyelerinden Gönül Candaş, açılışa gelen AKP Trabzon Milletvekili adayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanına giderek ismin değiştirilmesi talebinde bulunmaya çalıştı. Candaş'ın bakanla konuşması engellenmeye çalışılırken, güçlükle AKP'nin milletvekili adayı Karaismailoğlu'na ulaşan Candaş, “Merkezin yapılışından itibaren kadın örgütleri olarak bu sürecin içindeydik. Rahatsız olduğumuz şeyi dile getirmek istiyorum. İsim konusunda rahatsızız” dedi.

Karaismailoğlu, “Neden takılıyorsunuz ona” diyerek cevap verdi. Sivil polisin “Başka yerde konuşalım' diyerek müdahale ettiği Candaş, “Bir şey yapmıyorum arkadaşlar” diyerek derdini anlatmaya çalıştı.

Candaş, “Biz bunu kendimize hakaret olarak kabul ediyoruz, annesinin ismini verseydi” deyince Bakan Karaismailoğlu, “Ben konuşurum onla, hiç takılma, tesis yapıldı mı ona bakalım” şeklinde cevap verdi.

“O kadar emek verdik biz, bize söz vermek zorundasınız” diyerek bakandan söz almaya çalışan Candaş'a Bakan Karaismailoğlu, “Söz yok, konuşuruz, ederiz, isme takılmayalım, ben seninle oturur bir kahve içerim. Tesis yapıldı mı, yapıldı, bundan en iyi şekilde nasıl faydalanırız ona bakalım” dedi.

“DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE KADIN YAŞAM MERKEZİNE ERKEK İSMİ VERİLDİĞİ GÖRÜLMEMİŞTİR”

Trabzon Demokratik Kadın Platformu’ndan Gönül Candaş, Nilüfer Akgün, Nermin Karsan ve Trabzon Cazıları Platformu’ndan Nermin Dihkan, Mehmet Cengiz Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezi'nin girişinde ellerinde “Mehmet Cengiz Onurumuz Satılık Değil”, “Kadın yaşam merkezine kadın adı yakışır, Mehmet Cengiz'i istemiyoruz”, “Bir sövmenin bedeli kaç milyon”, “Kadın haram aklamanın nesnesi değildir! Alet olmayacağız” yazan pankartlarla açıklamada bulundu.

Bakan ile arasında yaşanan diyaloğu anlatan Gönül Candaş, “Buranın oluşmasıyla ilgili bir çok kadın emek verdi. Kadın danışma merkezi olması için çok çaba sarf ettik. Belediye başkanımızla bu süreci birlikte yürüttük. Fakat isim verme konusuna gelindiği zaman bir anda bütün kadın dernekleri olarak saf dışı bırakıldık. Biz kadın yaşam merkezine bir kadın isminin verilmesi taraftarıydık. Mehmet Cengiz'in isminin yerine annesinin ismi verilebilirdi. Dünyanın hiçbir yerinde kadın yaşam merkezine erkek ismi verildiği görülmemiştir. Bunu bir zihniyet meselesi olarak algılıyoruz. Daha önce de bu rahatsızlığımızı dile getirmemize rağmen dikkate alınmadığını gördüğümüz andan itibaren de Sayın Bakan'a anlatma gereği hissettik. Bakan isimlere takılmamamız gerektiğini söyledi” dedi.

“MİLLETE KÜFÜR EDEN BİR KİŞİNİN ADININ VERİLMESİNİ İSTEMİYORUZ”

“Ekranlar önünde bütün millete küfür bir kişinin adının verilmesini kesinlikle istemiyoruz” diyen Nilüfer Akgün ise “Bir milletvekili bize ‘Parayı verdi, isim hakkını elde etti' dedi. Bu çok yanlış bir şey. Parayı veren demek ki her şeyi yapabilecek gibi gözüküyor. Biz bunu kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

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