Trabzon’da minibüs devrildi: 3’ü ağır 6 yaralı
Trabzon'un Sürmene ilçesinde turistleri taşıyan minibüsün metrelerce sürüklenip, yan yattığı kazada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.
Trabzon’da Karadeniz Sahil Yolu’nun Sürmene ilçesi mevkisinde saat 14.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
Arap turistleri taşıyan İhsan Sali yönetimindeki 61 TF 405 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce sürüklenip, devrilen aracı çevredekiler müdahale edip, kaldırdı.
İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uzungöl’den döndüğü öğrenilen minibüste, 5’i Arap turist 6 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)