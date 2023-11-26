Trabzon’da orman yangını
Trabzon'un Sürmene ilçesinde ormanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen yangına müdahale eden 2 itfaiye eri dumandan etkilendi.
Kentte etkili olan fırtına sonrası akşam saatlerinde Sürmene ilçesindeki Baştımar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangında alevler ormanlık alanı kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri, orman işçileri ile sağlık ekipleri sevk edildi.
2 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Ekipler alevlere müdahale ederken, yoğun dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)