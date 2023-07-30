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Trafiği kesip drift yapması pahalıya patladı

Konya'da düğün konvoyunda trafiği keserek drift yapan sürücüye 28 bin 532 lira ceza kesildi.

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Konya’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, merkez Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi’nde bir düğün konvoyuna katılan kişinin trafiği tehlikeye atarak drift yaptığı yönünde ihbar geldi.

İhbar üzerine trafik ekipleri, H.A’yı (22) kısa bir kovalamacanın ardından Yunus Emre Caddesi’nde yakaladı.

Ehliyetinin de olmadığı anlaşılan sürücü H.A’ya drift yapmak ve sürücü belgesiz araç kullanmak suçlarından 28 bin 532 lira idari para cezası uygulandı.

Drift yapılan aracın ise sahibine teslim edildiği öğrenildi. (AA)

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