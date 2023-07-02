Trafik kazalarına ambulans helikopterli önlem

Sağlık Bakanlığı trafik kazalarına karşı Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul - Kocaeli il sınırında da ambulans helikopter hazır bekletiyor.

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Sağlık Bakanlığı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde ülke genelinde acil sağlık hizmetlerinin devamlılığını sağlamak amacıyla çevreyolu bağlantı noktalarında helikopter ambulans, acil yardım ambulansı, UMKE timi ve motorize ekiplerle denetimlerini sürdürdü.

Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Nurgül Çiğdem, trafik kazalarında ilk müdahalenin önemini vurgulayarak, hızlı ve etkili bir sağlık hizmeti sunma amacıyla bu önlemleri aldıklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığı, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince 3 bin 287 ambulans, 19 bin 83 acil sağlık hizmeti personeli, 171 UMKE aracı ve 855 UMKE personelinin görev yapacağını duyurdu. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde çevreyolu bağlantı noktalarında helikopter ambulans, acil yardım ambulansı, UMKE timi ve motorize ekiplerin hazır bekletileceği belirtildi.

Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Nurgül Çiğdem, trafik yoğunluğunun arttığı bayram tatili süresince sağlık tedbirlerini aldıklarını ifade etti. Büyükşehirlerin girişlerinde ve İstanbul içinde sağlık tedbir ekiplerinin konuşlandırıldığını belirten Çiğdem, hızlı müdahalenin önemine dikkat çekti. Oluşabilecek kazalarda hastanın naklini sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını ve şu ana kadar ciddi bir olayın yaşanmadığını söyledi.

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