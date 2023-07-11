Trafik kazasında ağır yaralanan asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Van’ın Gürpınar ilçesinde, 11 Temmuz’da meydana gelen trafik kazası sonucu ağır yaralanan Piyade Er Ramazan Sarıkaya’nın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Er Ramazan Sarıkaya'nın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.
MSB’nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şöyle denildi:
* “Van'ın Gürpınar ilçesinde, 11 Temmuz 2023 tarihinde, meydana gelen trafik kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Ramazan Sarıkaya ağır yaralanmış, personelimiz derhâl hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”