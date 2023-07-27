Trafolar patlıyor elektrik kesintileri sürüyor: Vatandaş tepkili

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde devam eden trafo yangınları ve patlamalarla birlikte gelen elektrik kesintileri vatandaşı canından bezdirdi.

Yaşar ANTER

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Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçelerinde patlayan ve yangın çıkan trafolar nedeniyle sıklıkla yaşanan elektrik kesintileri vatandaşın tepkisine neden oldu.

TRAFODA YANGIN ÇIKTI, MAHALLE SAATLERCE ELEKTRİKSİZ KALDI

Son olarak Milas ilçesine bağlı Hacı İlyas Mahallesi’ndeki bir elektrik trafosunda yangın çıktı. Ufak çaplı patlamaların da yaşandığı yangın, çevrede panik yarattı.

İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi AYDEM yetkilileri, yangına müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sebebiyle trafoda maddi hasar meydana geldi mahalle saatlerce elektriksiz kaldı. Trafolardaki yangın ve patlamalara kapasite üstüne çıkan yüklenmelerin yol açtığı belirtiliyor.

“SEBEBİ, ZAMANINDA YAPILMAYAN YATIRIMLAR”

Bodrum Yurttaş İnsiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan yaptığı açıklamada “Yaz boyunca turistik ilçede elektriğin kesilmediği mahalle yok. Burası turizm bölgesi trafo patlamaları nedeniyle 12 saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor.

Şirketin amacı sadece para toplamak olmamalı, zamanında yapılmayan yatırımlar sıkıntı yaşanmasına neden oluyor, bunu da vatandaş mı düşünecek? Zam yapmaya gelince varlar ama” dedi.

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