Traktörün altında kalan Baran öldü
Şanlıurfa'da seyir halindeki traktörden düşüp tekerin altında kalan 12 yaşındaki Baran hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Kösecik Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen traktör ile tarladan eve dönen 12 yaşındaki Baran Kubat, dengesini kaybederek düştü.
Traktörün altında kalan Kubat, yakınları tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerince Harran Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kubat, bu sabah hayatını kaybetti. Baran Kubat’ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)