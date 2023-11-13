Trakya güne sağanakla başladı

Edirne ve çevre illerinde sabah saatlerinde başlayan yoğun yağışlar nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.

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Trakya’da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için şemsiyelere sığındılar, diğerleri ise iş yerlerinin girişlerinde yağışın durmasını bekledi.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda tedbir aldı. Hava sıcaklığı 11 derece ölçüldü, yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor.

Kırklareli ve Tekirdağ’da da sağanak yağışlar etkili oldu. Kırklareli’nde yağışlar nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Özellikle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda su birikintileri nedeniyle yayalar, kaldırımlar ve yollarda zorlukla yürüdüler. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise otobüs durakları ve dükkan tenteleri altına sığındılar. Kırklareli’nde hava sıcaklığı 10 derece olarak ölçülürken, gün boyunca aralıklarla yağışların sürmesi bekleniyor. (AA)