Abone Ol

Trakya’da sis etkili oldu

Tekirdağ'da yoğun sis görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürdü.

Yayınlanma: 09:54 - 21 Mart 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Tekirdağ’da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, özellikle kenti Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesini azalttı.

Bazı yerlerde görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü. Polis ekipleri trafikte olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Sis, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Tekirdağ açıklarına demirledi.

Hava sıcaklığının 8 derece, nemin ise yüzde 90 olduğu kentte sisin öğle saatlerinde sıcaklığın artmasıyla kalkacağı belirtildi. (AA)

Doğuda kar ve sis esareti: Araçlar yolda kaldıİlginizi ÇekebilirDoğuda kar ve sis esareti: Araçlar yolda kaldı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam