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Tramvayın altında kalan anne öldü, oğlu ağır yaralı

Konya'da tramvayın altında kalan anne hayatını kaybetti, 5 yaşındaki çocuğu ağır yaralandı.

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Yabancı uyruklu M.Ş. ve oğlu İ.Ş. (5), merkez Karatay ilçesi Mevlana Kültür Merkezi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışırken Adliye-Alaaddin seferini yapan tramvayın altında kaldı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen anne kaza yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan İ.Ş, sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

M.Ş’nin cenazesi, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)

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