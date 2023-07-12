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Tren çarptı 3 yaşındaki çocuk öldü

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde trenin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

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Tren çarptı 3 yaşındaki çocuk öldü

Erzurum’un Köprüköy ilçesi girişinde rayların etrafındaki duvarı aşarak demir yoluna giren 3 yaşındaki Ayaz Efe Karasu’ya Kars-Ankara seferini yapan yolcu treni çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Köprüköy İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından, hayati tehlikesi bulunduğu için ambulans helikopterle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. (AA)

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