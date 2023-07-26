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Trenin çarptığı işitme engellinin kolu ve bacağı koptu

Aydın'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı işitme engelli Abdullah Bilgin hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 15:03 - 26 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Kaza, saat 11.00 sıralarında Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi’nde meydana geldi. Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçitten geçmek isteyen işitme engelli Abdullah Bilgin’e çarptı.

KOLU VE BACAĞI KOPTU

Trenin bir süre önünde sürüklediği Bilgin’in kolu ve bacağı koptu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Bilgin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Abdullah Bilgin’in cansız bedeni polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Tren, makinistin ifadesine başvurulduktan sonra, seferine kaldığı yerden devam etti. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

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