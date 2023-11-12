Tropik meyveler için ‘yeraltı sularını yok ediyor’ iddiası

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, muz, mango, avokado gibi tropik meyvelerin üretimi için yeraltı sularının yok edildiğini belirterek, bu üretimin durdurulması gerektiğini savundu.

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Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde son yıllarda tropik meyvelerin üretimi artmaya başladı. Özellikle Antalya, Mersin gibi illerde muz, avokado, mango, ejder meyvesi gibi ürünlerin üretimi artarken, su kaynaklarının kullanımı konusunda tartışmalar yaşanıyor. Gazipaşa ilçesinde yaşanan su sıkıntısı nedeniyle muz bahçelerinin sökülmeye başlandığı ve yerlerine villaların inşa edildiği gözlendi.

TTKD Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, muz, mango, avokado gibi bitkilerin su kaynaklarını yoğun bir şekilde kullandığını ve bu üretimin sürdürülemez olduğunu vurguladı. Damla sulama sistemine uygun olmayan bu bitkilerin, Türkiye’nin iklim koşullarına uygun olmadığını belirten Kesici, su kaynaklarının korunması gerektiğini ifade etti.

“BOL YAĞIŞLI İKLİME İHTİYAÇLARI VAR”

Mango yetiştirilen bölgelerin su sıkıntısı yaşadığını belirten Kesici, bu bitkilerin tropikal iklimde yetiştiğini ve bol yağışlı bir iklime ihtiyaç duyduğunu söyledi. Kesici, Türkiye’nin iklim koşullarının tropikal bitkiler için uygun olmadığını ve bu üretimin su kaynaklarını tehlikeye attığını ifade etti.

Son dönemde derin sondaj kuyularının açılmasına izin verilmesinin su kaynaklarını tehdit ettiğini söyleyen Kesici, bu ürünlerin ithal edilebileceğini ve yeraltı sularının tüketilmemesi gerektiğini savundu. (DHA)