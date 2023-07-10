TRT seçim sonrasında da Cumhur İttifakı’na çalışıyor

CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, TRT’nin Erdoğan ve Bahçeli’nin son grup konuşmalarının tamamını yayınlarken Kılıçdaroğlu’na sadece 9 dakika ayırdığını söyledi.

Başak KAYA

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TRT, 85 milyon yurttaşın vergileriyle kamu yayıncılığı yapması gerekirken liderlerin açıklamalarına ayırdığı zaman seçim sonrasında da tartışma yaratmaya devam etti. TRT, Cumhur İttifakı'nın iki büyük partisi AKP ile MHP'nin liderler Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye adeta pozitif ayrımcılık yapmış.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, seçim sonrası TRT'nin grup konuşmalarına ayırdığı zamana dikkat çekerek “TRT yandaşlıkta sınır tanımıyor” dedi. İlgezdi buna örnek olarak, MHP lideri Bahçeli'nin 28 dakikalık TBMM'deki son grup toplantısının tamamını veren TRT Haber'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının sadece 9 dakikasını yayınlamasını gösterdi. İlgezdi yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“20 Haziran 2023 günü Bahçeli'nin 43 dakikalık grup konuşmasını tamamını yayınlayan TRT Haber aynı gün CHP liderinin grup konuşmasının sadece 10 dakikasını yayınladı. 21 Haziran 2023 günü grubunda konuşan AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın ise tüm konuşması ile birlikte kürsüden ayrılışı ve yaptığı konuşmadaki satır başlarına kadar ayrıntıları tam 1 saat 2 dakika boyunca TRT Haber ekranlarında oldu. 5 Temmuz 2023'te baştan sona MHP Grubu 39 dakika olarak yer alırken, CHP grup toplantısı 11 dakika yer buldu.”

İlgezdi, iktidar partisine bir saatten fazla ayıran TRT'nin haftalık olarak ana muhalefete yaklaşık 10 dakika ayırdığını ifade ederek, “TRT, parlamentonun dördüncü büyük partisine 1 saat 50 dakika ayırmaktadır. AKP'ye ise tek grup toplantısına 1 saatten fazla zaman ayırıyor. Bu TRT'nin anayasal sınırlarını ve kendi kanununu alenen çiğnemesi anlamına gelmektedir. Kamu yayıncılığını unutan TRT yandaş kanallardan daha yanlı yayın yaparak suç işliyor” dedi.