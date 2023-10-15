TRT, Tokat Radyo Televizyonu oldu! Amca oğlu, kuzen, hemşehri…

TRT’de yandaş kadrolaşmasından sonra ‘akraba’, ‘kuzen’, ‘hemşehri’ atamaları dönemi başladı. Devletin kurumu, Tokatlı olan Genel Müdür Zahid Sobacı’nın akraba, eş-dost ve yakınlarıyla doldu.

Yavuz ALATAN

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CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Tokatlı olan Genel Müdür Zahid Sobacı'nın akraba, eş-dost ve yakınlarını kuruma işe aldığını örnekleriyle Meclis gündemine taşıdı.

Serkan Sarı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği önergesinde, kamu görevlileri atamasındaki yönetmeliği hatırlattı:

“Kamu görevlileri; görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamazlar. Akraba, eş dost ve hemşehri kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapamazlar.”

Halkın vergileriyle halk adına yayıncılık yapması gereken TRT'nin yandaş kanalları geride bırakan bir yayıncılık yaptığını belirten Sarı, “Kamu yayıncılığı ilkelerinin çiğnendiği TRT'de yandaş kadrolaşması yerini ‘kuzen', ‘akraba', ‘hemşehri' kadrolaşmasına bırakmıştır” dedi.

Milyonlarca kişinin memur olabilmek için iki yılda bir yapılan KPSS'na girdiğine dikkat çeken Serkan Sarı, bir kamu kurumu olan TRT'de işe girmek için Genel Müdür Zahit Sobacı'nın hemşehrisi olmak yeterli hale geldiğini vurguladı. İşte TRT'deki kadrolaşmaya ilişkin verilen önerge cevabı istenen sorular:

AMCA OĞLU İSTİSNAİ KADRODAN MEMUR…

– TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı'nın yakın akrabası (amca oğlu) İbrahim Sobacı'ya, Özel Kalem Müdürü istisnai kadrosuna atayarak memurluğa hak kazandırmış mıdır? Bu iddia doğruysa bir genel müdür, akrabasını hangi kriterlere göre devlet memuru yapmıştır? Şu an Tokat Niksar'da bir kamu kurumunda çalışan İbrahim Sobacı, hangi yolla devlet memuru olmuştur? Hangi sınava girmiştir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi kaldırılacağı sözünü verdiği mülakat sınavından geçmiş midir?

DİĞER AKRABA BAŞMÜFETTİŞ

– TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı'nın başka bir yakın akrabası da olan Eren Sobacı, TRT'de başmüfettiş unvanıyla kaç yıldır çalışmaktadır? Sobacı'nın akrabası Eren Sobacı, mesai saatlerinde işe gelmekte midir? Başmüfettiş Eren Sobacı, Zahit Sobacı'nın Genel Müdür olarak atanmasından bu yana geçen 2 yılı aşkın süre boyunca kaç teftişte görevlendirilmiş ve bu görevler hangileridir? TRT'ye alımlarda ve yapılan yönetici atamalarında Eren Sobacı'nın rolü var mıdır?

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI, SATIN ALMA MÜDÜRÜNÜN AKRABASI

– TRT'ye birinci derecede yakınlarını aldıran başka yöneticiler kimlerdir? TRT Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Hıraç'ın, TRT Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Malkoç'la akrabalık derecesi nedir? Destek Hizmetleri Daire Başkan Yardımcısı Mert Karagülmez'in Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Hıraç'la akrabalık derecesi nedir? İstanbul Bölge Müdürü İbrahim Bulut'un, TRT Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Malkoç'la akrabalık derecesi nedir?

KIZI, OĞLU, EŞİ…

– TRT Teftiş Kurulu Başkanı Ergün Demirel'in kız kardeşinin, TRT Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısının oğlunun ve TRT Genel Müdür Yardımcısı Alperen Aydın'ın eşinin TRT'de işe başlama tarihleri nedir? Bu kişilerin işe giriş prosedürleri hangi kriterlere göre yapılmıştır?

KAÇ KİŞİ SORUŞTURMA GEÇİRDİ?

– Milyonlarca üniversite mezunu gencimiz, 2 yılda bir yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda başarı sağlayarak istihdam edilmek için gece gündüz büyük bir emek harcarken, KPSS'yi kazanabilmesi için gençlerimizin aileleri dershane ve kurslara varlarını yoklarını harcarken, TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı, akraba ve hemşehrilerini hangi yolu kullanarak işe almaktadır? İptal edilen KPSS (2010) ile kuruma alınıp soruşturma geçiren personel sayısı kaçtır? Bunların kaçı kamu görevinden uzaklaştırılmış, kaçı üst düzey yönetici olarak atanmıştır?

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