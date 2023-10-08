TRT’de amcaoğlunun teftiş skandalı

TRT’de Teftiş Kurulu Başkanı ile Başmüfettiş skandalı yaşanıyor. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı’nın amcaoğlu Eren Sobacı’nın sık sık görevlendirmeyle yurtdışına gönderildiğini açıkladı.

Zekeriya ALBAYRAK

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CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın cevaplaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesinde TRT'de yaşanan teftiş skandalını gündeme getirdi.

Önergesinde, “TRT Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın icraatları hakkında TRT çalışanlarından yükselen şikayetler son dönemde hızla artmaktadır. TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı'nın kurumun yanlış işlere yönelmesini önleme mekanizması olan Teftiş Kurulu'nu kendi isteklerine göre yönlendirdiğine dair iddialar çoğalmaktadır” denildi.

Genel Müdürün amcaoğlu Başmüfettiş Eren Sobacı'nın rutin inceleme faaliyetlerinde ortaya çıkan bulguları kendi isteğine göre raporlaştırdığına dair somut bilgiler bulunduğunu kaydeden Tahtasız, şu sorulara cevap istedi:

– TRT Teftiş Kurulu, Zahit Sobacı'nın Genel Müdürlük koltuğuna oturmasından bu yana geçen 27 aylık süre içinde kaç rutin, kaç olağanüstü inceleme yapmıştır? Bu incelemeler sonunda kaç dosyada yolsuzluk, usulsüzlük, yasaya ve yönetmeliğe aykırılık raporu düzenlemiştir. Düzenlenen raporların kaçı, Zahit Sobacı tarafından atanmış yönetici ve Sobacı tarafından işe alınmış kişilere yöneliktir?

“UYUŞTURUCU TİCARETİ HÜKÜMLÜSÜ” AKRABA

– TRT Teftiş Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Ergün Demirel, bu görevine hangi tarihte atanmıştır? Ergün Demirel'in birinci derece yakınları arasında “çıkar amaçlı suç örgütü” hükümlüsü, “uyuşturucu ticareti” hükümlüsü, terör örgütü üyesi gibi ağır suçlardan ceza almış kişi ya da kişilerin yer aldığı iddiası doğru mudur? Demirel'in birinci derece yakınları arasında bu suçların herhangi birinden hüküm giyen biri varsa, Demirel bu göreve nasıl atanmıştır? İlgili kurumlardan gerekli bilgiler alınmadan mı bu atama yapılmıştır? Yoksa ilgili kurumlardan gerekli bilgiler gelmesine rağmen mi bu atama yapılmıştır?

– TRT Teftiş Kurulu Demirel, son 27 ayda kaç kez yurtdışına görevlendirilmiştir? Bu görevlerde kaçar gün yurtdışından görev yapmıştır? Zahit Sobacı'nın amcaoğlu Eren Sobacı, aynı tarihler arasında kaç kez yurtdışına görevlendirilmiştir ve bu görevler kapsamında yurtdışında toplam kaç gün kalmıştır? Ergün Demirel ve Eren Sobacı, hangi yurtdışı görevlere beraber gitmişlerdir?

DOSYA VERİLMEYEN MÜFETTİŞLER

– TRT'de toplam kaç müfettiş, başmüfettiş bulunmaktadır? Bu müfettiş ve başmüfettişlerden kendilerine son 27 ay içinde hiç dosya verilmeyen kaç müfettiş ve başmüfettiş bulunmaktadır? TRT yönetimi tarafından bazı Teftiş Kurulu görevlilerine dosya verilmemesi, onların ulaşacağı bilgiler ve hazırlayacakları raporlara yön verememe kaygısından mı kaynaklanmaktadır?

DDK HAREKETE GEÇECEK Mİ?

– Usulsüzlükleri tespit ve önleme, yolsuzlukları tespit ve raporlara gibi kutsal görevleri bulunan TRT Teftiş Kurulu'na yönelik iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirmeyi düşünüyor musunuz?

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