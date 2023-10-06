TSK, Suriye’deki petrol kuyularını vurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarında teröristler tarafından kullanılan petrol kuyusu, depolama tesisi, mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedefin imha edildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya X hesabından ‘Güçlüyüz, Kararlıyız, Muktediriz’ başlığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin kuzeyine hava harekatları gerçekleştirdiğini açıkladı. 30 terör hedefinin imha edildiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* “PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Suriye Kuzeyi’nden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Suriye Kuzeyi’ndeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 5 Ekim 2023 saat 23.00’da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef imha edilmiştir.

“ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR”

* İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.”

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