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TSK’da yeni görevlendirmeler

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 119 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 30 amiral ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 38 general yeni göreve atandı.

Yayınlanma: 00:08 - 11 Ağustos 2023 Güncellenme:
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TSK’da yeni görevlendirmeler

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