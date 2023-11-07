TSK’dan Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 12 hedef imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlediğini açıkladı. Harekatta 12 hedef imha edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyine düzenlediği hava harekatında terör hedeflerini vurdu. Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya X hesabından, ‘Ansızın gelmeye, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz’ başlığıyla yaptığı açıklamaya göre, harekatta içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 12 hedef imha edildi.
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