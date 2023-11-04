TSK’dan Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 15 hedef imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a yönelik hava harekatında, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 15 hedefin imha edildiğini bildirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarını sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya X hesabından ‘İnlerini yerle bir etmeye devam’ notuyla yaptığı paylaşımda, terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 15 hedefin imha edildiğini duyurdu.