TSK’dan Irak’ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik hava harekatı gerçekleştirdiğini duyurdu. Harekatta toplam 16 hedefin imha edildiği açıklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya X hesabından ‘İnlerinde vurmaya devam!’ başlığıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın kuzeyine hava harekatı gerçekleştirildiğini duyurdu.

16 HEDEF İMHA EDİLDİ

MSB’nin açıklamasında şöyle denildi:

* “PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak’ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla, Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 3 Ekim 2023 saat 20.00’de hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 16 hedef imha edilmiştir.

“ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR”

* İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında, masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.”