TTB: Hekim göçü kontenjan artışları ile telafi edilmeye çalışılıyor

Tıp fakültelerinin kontenjanlarının her geçen yıl azalması gerekirken artırılmasını eleştiren Türk Tabipleri Birliği (TTB), tıp fakültesi kontenjanlarıyla ilgili hazırladığı raporda “Giderlerse gitsinler anlayışı ile her geçen ay artan hekim göçünün, kontenjan artışları ile telafi edileceği düşünülüyor gibi görünmektedir” görüşünü paylaştı.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TTB Merkez Konseyi ile TTB Eğitim Kolu'nun artan tıp fakültesi kontenjanlarıyla ilgili hazırladığı rapor ile öneriler kamuoyu ile paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı'nın kendi insan gücü planlama raporunda 2017'den itibaren toplam tıp fakültesi kontenjanının yıllık 5 bin 250'ye düşürülmesi gerektiğinin hatırlatıldığı raporda, “2023 yılına gelindiğinde öngörülen sayının neredeyse 4 katı kontenjan artırıldığı görülmektedir. Tıp fakültelerindeki toplam öğrenci sayısının 2022 yılı itibarıyla 112 bin 58 olduğu düşünülürse nitelikli hekim yetiştirme olanaklarından uzak olunduğunu söylemek mümkündür” denildi.

“ÜLKEMİZ ADINA ÇOK CİDDİ KAYIP OLACAK”

Türkiye'nin 91'i devlet, 37'si vakıf olmak üzere 128 tıp fakültesi ile Avrupa'da en çok tıp fakültesi olan ülke olduğuna dikkat çekilen raporda şöyle denildi:

“Giderlerse gitsinler, anlayışı ile her geçen ay artan hekim göçünün kontenjan artışları ile telafi edileceği düşünülüyor gibi görünmektedir. Fakat tam tersi bir tablonun oluşacağı ve eğitim niteliğinin düşmesinin daha fazla hekimin yurt dışına gitmesine yol açacağı görünmektedir. Yurt dışına beyin göçü bu şekilde devam edecek ve bu durum ülkemiz adına gelecek açısından çok ciddi bir kayıp olacaktır.”

“AZALMASI GEREKİRKEN ARTIRILMASINA SON VERİLMELİ”

Türkiye’deki tıp fakültesi sayısı ve kontenjanların fazlalığı ile nitelikli tıp eğitiminin giderek kötüleştiğinin belirtildiği raporun sonunda şu öneriler dile getirildi:

*Tıp fakültelerinin kontenjanlarının her geçen yıl azalması gerekirken arttırılmasına son verilmelidir. Bu durum nitelikli eğitimin önündeki en büyük engel olarak durmaktadır.

*Gecekondu tıp fakültesi açılmasına son verilmelidir. Yeni açılan tıp fakülteleri birleştirilerek hem fiziki koşullar hem de insan gücü birleştirilerek daha nitelikli duruma dönüştürülmelidir.

*Devlet tıp fakültelerine ekonomik destekle birlikte araştırmanın ve eğitimin niteliği artırılmalıdır. Devlet ve vakıf adı altında özel tıp fakülteleri arasındaki her türlü ayrıma son verilmelidir. Eğitim ücretsiz, ulaşılabilir, eşit ve adil olmalıdır.

*İletişim becerilerinden toplumcu ve bütüncül yaklaşıma, sağlığın tüm belirleyicilerini de gözeten ve etik değerlerin kazandırıldığı nitelikli bir tıp eğitimi olmalıdır.

İlginizi Çekebilir TTB'den maaş talebi