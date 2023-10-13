Tuğba’nın katiline ilk celsede 25 yıl

Evinde temizlik yaptığı sırada 6 yaşındaki kızının gözü önünde erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Murat Uslu tarafından öldürülen "Tuğba Anlak cinayeti" davasında karar açıklandı. Yerel mahkeme Yargıtay'ın bozma kararı sonrası, Uslu’yu, ‘olası kastla öldürme’ suçundan takdiri indirim uygulanmadan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ali Selim YAMANLI

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İstanbul Arnavutköy'de yeni taşınacağı evde temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Murat Uslu tarafından vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tuğba Anlak cinayetine ilişkin dava üst mahkemenin bozma kararının ardından yeniden görüldü.

Mahkeme ilk duruşmada Yargıtay’ın bozma kararına uydu, tutuklu sanık Murat Uslu’yu 25 yıl hapis cezasına çarptırdı, ancak son kararında cinayetin “Olası kasıtla” işlendiğini kararlaştırdı indirim de uygulamadı.

Yerel mahkeme ilk kararında sınığı sonuç olarak yine 25 yıl hapis cezasına çarptırmış, ancak cinayetin “Kasten öldürme” olduğunu savunup takdiri indirim de uygulamıştı.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Murat Uslu ve taraf avukatları hazır bulunurken, hayatını kaybeden Tuğba Anlak’ın müşteki ailesi de katıldı.

Mahkemede, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulduğu belirtildi.

“ÇOK CANIMIZ YANDI”

Duruşmada göz yaşlarını tutamayan Tuğba Anlak'ın yakınları, “Şikayetimiz sonuna kadar devam ediyor. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Çok canımız yandı. Kızının gözü önünde öldürdün. O çocuğa yazık değil mi. 4 yıldır psikolojik tedavi görüyor” dedi.

KATİLİ “PİŞMANIM” DEDİ

İzleyiciler bölümünde oturan ve sanık Murat Uslu'ya tüküren bir kadın salondan çıkarıldı. Son sözü sorulan Uslu pişman olduğunu söyledi.

25 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI

Mahkeme, tutuklu sanık Murat Uslu’yu ‘olası kastla öldürme’ suçundan indirimsiz 25 yıl hapis cezasına çarptırdı, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

“TUĞBA KASTEN ÖLDÜRÜLDÜ KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ”

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Nilda Baltalı şunları kaydetti:

“Bugün burada Tuğba Anlak’ın Yargıtay’dan dönen ilk duruşmasındaydık. Yargıtay ilk derece mahkemesinin ‘müebbet hapis’ cezasını bozma yönünde bir karar vermiştir. Olayın olası kastla olduğu tespitinde bulunmuştur. Ancak faile iyi hal indiriminin uygulanmaması gerektiğini söylemiştir.

Daha önce verilen karar müebbet hapis cezasına uyularak verilmiştir. İyi hal indirimi uygulanarak 25 yıl hapis cezası verilmiştir. Verilen karar ise Yargıtay’ın bozma ilamına uyularak yine 25 yıl hapis cezası verilmiştir, biz bu karara karşı itirazda bulunacağız.

Çünkü olayın hiçbir şekilde kazara olduğunu düşünmüyoruz. Tuğba kasten, isteyerek, bilerek öldürülmüştür. Katil Murat Uslu olay yerinden kaçmıştır, silahı olay yerinde atmıştır. Daha sonra Çankırı’ya kadar arabayla kaçmış ve yakınlarına haber vermiştir. Bu yüzden bu karara itiraz edeceğiz.

Bugün sadece Tuğba’nın değil aynı zamanda Meryem Yılmaz, Asiye Nur Atalay cinayetlerini de takip ettik. Ne yazık ki daha bilemediğimiz birçok kadın cinayeti de bir gün içerisinde duruşmalarına katılmak zorunda kalıyoruz, takip etmek zorunda kalıyoruz.

Kadın cinayetlerini durdurmak için Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak, önce Tuğba’nın ailesiyle birlikte mücadelemize devam edeceğiz. Derneğimiz, bu karara karşı itiraz yoluna başvuracak ve Yargıtay’ın dosyalarının tekrar görülmesine talep edeceğiz”

“KARDEŞİM BİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ”

Hayatını kaybeden Tuğba Anlak'ın ablası İlknur Gültekin, ‘'Yargıtay'ın kararına kesinlikle katılmıyoruz. Avukatlarımızın dediğine katılıyoruz. Benim kardeşim bilerek, isteyerek öldürülmüştür. Asla kaza değildir. Adaletin sağlanmasını istiyoruz, en ağır şekilde ceza almasını istiyoruz, çünkü biz kızına söz verdik. Sonuna kadar da gideceğiz'' şeklinde konuştu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Arnavutköy'de yeni taşınacağı evinde temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşı olduğu belirtilen kişiyle aralarında çıkan tartışmada başından vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tuğba Anlak'ın ölümüne ilişkin 3 sanığın yargılandığı dava 28 Eylül 2021 tarihinde karara bağlanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Murat Uslu'nun ‘kasten öldürme', ‘hakaret' ve ‘tehdit' suçlarından müebbet ve 9 aydan 4 yıla kadar hapsi istenirken, kendisine yardım ettikleri iddia edilen Mustafa Ünver ve Pelin Altun'un ise ‘kasten öldürmeye yardım' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme 28 Eylül tarihinde sanık Murat Uslu'nun ‘hakaret' ile ‘tehdit' suçlarını işlediğine dair kesin delil elde edilmediği gerekçesiyle beraatına karar vererek, ‘kasten öldürme' suçundan, takdir indirimi uygulayarak 25 yıl hapis cezasına hükmetmişti. Diğer 2 sanığın ise ‘kasten öldürmeye iştirak' suçunu işlediğine dair şüpheden uzak delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlarına karar vermişti.

Yargıtay, 2 sanık hakkındaki hükümleri onarken sanık Murat Uslu'ya yönelik suçun olası kastla öldürme niteliğinde olması ve takdiri indirim koşullarının bulunmaması nedenleriyle yerel mahkemenin kararını bozmuştu.