TÜİK bile bağış ve yardımla ayakta durmuş

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara rağmen pembe tablo çizmekle suçlanan Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2022 yılında aldığı bağışlar ve yardımlarla ayakta durabildiği ortaya çıktı.

Latif SANSÜR

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Asgari ücretten, tüketim malzemelerine, kira artışından maaşların belirlenmesine, vergi artışlarından trafik cezalarına kadar her türlü ekonomik verinin belirlenmesinde istatistikleri göz önünde bulundurulan TÜİK’in kendi hazırladığı verilerin aksine ekonomik sıkıntı yaşadığı belgelendi.

2021’DE TABLODA YOKTU

Sayıştay Denetçi Raporlarına göre, TÜİK bütçe gelir gerçekleşme tablosunda ‘Alınan bağış ve yardımlar' bölümü yer aldı. Önceki yıllarda tabloda yer almayan 04 Kod başlığı altında 882 milyon 661 bin lira bağış ve yardım alan TÜİK'in harcamalarının önceki yıllara göre iki kat arttığı da raporda yer aldı.

GELİRİN YÜZDE 95.5'İ BAĞIŞ

Sayıştay raporuna göre 2021 yılında TÜİK'in gelirlerinin yüzde 73'ünü vergi gelirleri oluştururken, 2022 yılında ise gelirin yüzde 95.5'ni alınan bağış ve yardımlar oluşturdu. Enflasyonu düşük göstermekle suçlanan TÜİK'in mal alımları 44 milyondan 92 milyona; sermaye giderleri ise 31 milyondan 97 milyon TL'ye çıktı.

BAĞIŞLARIN KAYNAĞI BELİRTİLMEDİ

Sayıştay denetçilerinin “2022 yılı bütçe gelir ve gider gerçekleşmelerinin incelenmesi sonucunda; toplam 895 milyon 537 bin 330 TL olan bütçe gelirinin yüzde 98.5'inin alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirden oluştuğu” ifadeleriyle kayıt altına aldığı ‘bağış ve yardımların' kimler tarafından ve ne amaçla yapıldığı ise belirtilmedi.

RAPORDAKİ İLGİLİ TABLOLAR ŞÖYLE;

ÖNCEKİ YILLARA AİT TABLOLAR

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