Tunç Soyer: Biz kur korumalı memleket peşindeyiz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den dikkat çeken açıklama... İktidarın kur korumalı mevduat uygulamasını eleştiren Soyer, "Biz de kur korumalı çocukların, kur korumalı tarımın, kur korumalı vatandaşın, kur korumalı gençliğin, kur korumalı memleket peşindeyiz” dedi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar sahil şeridinin korunması amacıyla hayata geçireceği “Seferihisar Akarca Atıksu Arıtma Tesisi Terfi Merkezi ve Deniz Deşarj Hattı” inşaatına başladı. Seferihisar’ın sahil şeridini korumayı amaçlayan proje kapsamında İZSU Genel Müdürlüğü, 95 milyon liralık yatırımla 2 bin 500 metrelik derin deşarj hattı ve yeni terfi hattı inşa edecek.

Temel atma töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir’in yıllardır halı altına süpürülen sorunlarını beş yıllık görev süremizin odağına yerleştirdik” dedi.

Bugünlerde kur korumalı mevduat hesabı adı altında bir söylem olduğunu da vurgulayan Başkan Soyer, “Kur korumalı mevduat sahipleri mağdur olmasın diye o mevduat sahiplerini korumaya çalışan bir sistem. Bir yandan paraları çarçur olmasın diye birileri mevduat sahiplerini korumaya çalışıyor biz de kur korumalı çocukların, kur korumalı tarımın, kur korumalı vatandaşın, kur korumalı gençliğin, kur korumalı memleket peşindeyiz” diye konuştu.

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