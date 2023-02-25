Tunç Soyer: Köy enstitülerine çok ihtiyaç var

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği İzmir Şubesi'nin 9. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Deprem sonrasında yeni Türkiye'nin kurulmasında köy enstitülerinin önemine vurgu yapan Başkan Soyer, “Yeni Türkiye'nin nasıl şekilleneceğine dair akıl ve fikir üretmemiz gerekiyor. Tam da bu noktada köy enstitülerine çok ihtiyaç var” dedi.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği İzmir Şubesi’nin 9. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Toplantının açılışından konuşan Başkan Soyer, “Çok büyük bir acı, felaket. Hiçbirimiz enkaz altından çıkamıyoruz. Başka bir Türkiye kurulacak. Hiroşima 200 bin insanın canına mal olmuştu yeni bir dünya kuruldu, Birleşmiş Milletler ortaya çıktı. Türkiye’de de muhtemelen 100 binin üzerinde canımızın kaybına sebep olan felaket yeni bir Türkiye’nin kurulmasına da öncülük edecek gibi gözüküyor. Yeni Türkiye’nin nasıl şekilleneceğine dair akıl ve fikir üretmemiz gerekiyor. Tam da bu noktada köy enstitülerine çok ihtiyaç var” dedi.

“DÜŞMAN ARAMAYA GEREK YOK”

Osmaniye’de Düziçi Köy Enstitüsü’nü ziyaret ettiğini hatırlatan Başkan Soyer, şunları söyledi;

*Binalar duruyor. 75 senedir yağmur, çamur, kar, kış, deprem demeden duruyor. 3 bin dönüm arazisi varmış ve gerçekten oradaki öğrenciler öğretmenler ekip biçerlermiş.

*İçeride bir müze yapmışlar sadece Düziçi Köy Enstitüsü’nden kalan malzemelerle. İnsan çok etkileniyor, 75 yıl önce kapatılan bu okullarda ne kadar yüksek kaliteli eğitim verilmiş olduğunu görüyorsunuz.

*Temelleri 1923 İktisat Kongresi’nde atılmış. Nasıl olmuş da kıymışız, kapatmışız, yok etmişiz anlaşılır gibi değil. Aynı akıl tutulması Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü için de geçerli. Türkiye Cumhuriyeti’nin dördüncü başbakanı Refik Saydam, tifüs aşısını buluyor.

*Eğer o enstitüyü kapatmamış olsalardı belki de pandemi döneminde biz dışarıya muhtaç olmadan kendi aşımızı bulmuş olacaktık. Bizim kendimize verdiğimiz zarar için düşman aramaya gerek yok.

*Kendi kendimize nasıl bu güzelim kurumları yok etmişiz, kıymışız, kapatmışız büyük akıl tutulması. Yeni Türkiye kurulacak, yine hafızamızı tazelemek zorundayız. Geçmişin görkemli kurumunu hayatla bilimi buluşturan, eğitimle hayatı buluşturan o büyük kurumu tekrar hayata geçirmek zorundayız.

BAYIR: İZMİRLİ OLARAK GURUR DUYDUM

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, “Depremde ilk 48 saat devlet baba yoktu. Bu bizi çok hırpaladı. Bizi şoka soktu. Biz ne Gölcük ne Bayraklı depreminden devlet olarak ders almamışız. İzmirli olarak gurur duydum. Antakya’da Arsuz’da kafamı çeviriyorum İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları konteyner imalatı yapıyorlar. Büyükşehir’in bunu düşünüyor olması beni çok mutlu etti” dedi. Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Özgün Utku, “Hepimiz oradayız, enkazın altındayız, çıkamadık. Çıkabilir miyiz bilmiyorum. Bu deprem ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ diyen başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü yine haklı çıkardı” dedi.