Tunç Soyer, ‘Şaka değil’ diyerek duyurdu…

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, iktidarın İzmir’deki 8 milyar 136 milyon 791 bin TL’lik Halkapınar-Otogar metro projesi için 2023’te 3 bin TL ayırmasını ‘şaka değil’ diyerek duyurdu.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından bir anket başlatarak “Halkapınar-Otogar metrosu için hükümetin 2023'te ayırdığı bütçe ne kadardır?” diye sordu.

Ankette 1.45 milyar TL, 501 milyon TL, 250 milyon TL, 3 bin TL şıkları yer aldı. An itibariyle 55 bin 484 kişinin oy kullandığı ankette yüzde 79.6 oranıyla 3 bin TL rakamı öne çıktı.

‘ŞAKA DEĞİL' DİYEREK DUYURDU

Soyer daha sonra “Hükümetin İzmir yatırım programında Halkapınar-Otogar metrosu için 2023'te ayırdığı miktar geçen yılki gibi yine 3 bin TL, şaka değil” diye yazarak, İzmir'de belediyenin ve hükümetin metro projelerine ayırdığı paraları karşılaştırdı.

Görselde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca metrosuna 1.45 milyar TL, Çiğli tramvayına 501 milyon TL, Narlıdere metrosuna 250 milyon TL ayırdığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ise Halkapınar-Otogar metrosuna 3 bin TL yatırdığı bilgisi yer aldı.