TUOV, gençlerin umudu olacak

CHP'de bir dönem Genel Başkan Yardımcılığı da yapan milletvekili Umut Oran, eşi Tuna Hanım ile bir vakıf kurdu. ‘Tuna Umut Oran Vakfı (TUOV) Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi gençlerin vatana ve millete faydalı gençler olarak yetişmelerine katkı sağlayacak.

Ali Selim YAMANLI

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CHP önceki dönem Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Umut Oran, eşi Tuna Hanım ile birlikte öğrencilere burs vermek üzere vakıf kurdu. Oran, “Vakıf, Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi gençlerin vatana ve millete faydalı gençler olarak yetişmelerine katkı sağlayacaktır. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk gibi ben de Türk gençliğine güveniyorum. Şartlar ne kadar ağır olursa olsun tüm sorunların çözümü gençliktedir” dedi.

GİTMESİNİ BİLDİM

Tuna Umut Oran Vakfı'nın (TUOV) amacı ülkenin her yerinde; Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası olan akıl ve bilimi referans alarak yeterli sosyoekonomik olanaklara sahip olmayan gençlere ve öğrencilere burs vermek. Vakıfla ilgili SÖZCÜ'ye konuşan Oran, 35 yıllık bir girişimci ve idealist bir siyasetçi olduğunu belirterek şunları söyledi: “Hayatımda yapmış olduğum tüm mücadelelerin sonunda koltuktan kalkmasını bildim. Hiçbir zaman koltuğa yapışmadım, 32 yaşında bir şirketim var. Türkiye'nin en iyi yönetilen şirketleri arasında. 2010 yılından beri bu şirketi çalışanlar yönetiyor. Ben ve eşim yönetim kurulunda değiliz, zamanında koltuktan kalktık ve bu şirketi çalışan arkadaşlarımıza verdik. Siyasetçinin hizmet etmeye aday olması lazım, bir şey almaya değil bir şey vermeye gelmesi lazım.”

GEREKENİ YAPTIM

Sosyalist Enternasyonal'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan yanlış bir hareketten sonra koltuğunu bıraktığını ifade eden Oran, “CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı olarak benim görüşümü almadan bir harekette bulundular, derhal o koltuktan kalktım ve eleştirimi yaptım” ifadelerini kullandı.

Milletime borcumu ödemeye çalışıyorum

TUOV'un Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlerin yetişmesine katkı sağlayacağını belirten Umut Oran, Türk gençliğine güvendiğini ifade etti. Oran, “Herkesin yeri ve zamanı geldiğinde, Türk milletinin evlatları için bir şeyler yapması gerektiğine inanan bir yurttaşım. Geçmişte sivil toplumcu ve idealist bir siyasetçi olarak milletime borcumu ödemeye çalıştım. Şimdi de ‘Tuna Umut Oran Vakfı (TUOV)' ile Türk gençlerine hizmet etmeye devam edeceğim. Umuyorum ki TUOV, Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi gençlerin vatana ve millete faydalı gençler olarak yetişmelerine katkı sağlayacaktır.”