Abone Ol

Tur minibüsü TIR’a çarptı: 2 ölü 12 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, tur minibüsünün TIR'la çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Tur minibüsü TIR’a çarptı: 2 ölü 12 yaralı

Alanya’nın Okurcalar Mahallesi D-400 kara yolunda Kazakistan uyruklu turistleri taşıyan M.O. yönetimindeki 07 K 0848 plakalı tur minibüsü, trafik ışıklarındaki Ü.P. idaresindeki 34 AHB 93 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tur minibüsü şoförü ile Ukrayna uyruklu rehber D.V’nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 6’sı ağır 12 turist, Alanya ve Manavgat ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler, Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı.

TIR şoförü Ü.P. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. (AA)

TIR'la kamyonet çarpıştı, baba-oğul hayatını kaybettiİlginizi ÇekebilirTIR'la kamyonet çarpıştı, baba-oğul hayatını kaybettiElazığ’da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 34 yaralıİlginizi ÇekebilirElazığ’da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 34 yaralı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam