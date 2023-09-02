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Türbe suyunun Yavaş tarafından kesildiğini iddia etmişti… Gerçek ortaya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çamlıdere Semerkandi Türbesi’ndeki suyun Belediye tarafından kesildiği iddialarını yalanladı.

Yayınlanma: 16:06 - 02 Eylül 2023 Güncellenme:
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Türbe suyunun Yavaş tarafından kesildiğini iddia etmişti… Gerçek ortaya çıktı

Çamlıdere Semerkandi Türbesi'ndeki suyun Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kesildiği iddia edilmişti.

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can “Yavaş, bu tutumu ile Müslümanları cezalandırmak istemiştir” demişti.

Belediye, sosyal medyadan paylaştığı video ile bunun gerçek olmadığını ortaya koydu.

Yapılan açıklamada, “Tuvalet ve abdesthaneyi Hazım Caner Can’ın odacısının babasının ücretli olarak işlettiği ve buna rağmen üst kattaki başka bir işletmeden kaçak su hattı çektiği ortaya çıktı. Üst kattaki işletmeci kaçak hattı tesisatçı çağırarak iptal ettirdi” denildi.

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Ankara Ankara Büyükşehir Belediyesi
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