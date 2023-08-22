Turistik ilçe çöplüğe döndü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde başta sahiller olmak üzere güzel manzaralı bölgeler çöpten geçilmiyor. Duyarsız vatandaşların sürekli kirlettiği alanlar için yetkililer çaresiz.

Mustafa SARIİPEK

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2022 yılı sayımına göre nüfusu 97 bin 818 olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yaz aylarında yaşayanların sayısı yarım milyonu geçerken, çevre kirliliğini de beraberinde getiriyor. Başta sahiller olmak üzere güzel manzaralı bölgeler, çevreye duyarsız kişilerin bıraktığı çöplerden geçilmiyor.

Duyarsız vatandaşların sürekli kirlettiği alanlar için yetkililer çaresiz kalıyor. Denize girdikten sonra sahili terk ederken atıklarını beraberinde götürmeyenlerden, cadde ve yollardaki banklarda vakit geçirip, atıklarını yine oralarda bırakanlara kadar duyarsız vatandaşların çevreyi kirletmelerine çare bulunamıyor.

SEYİR TEPELERİ ÇÖP YIĞINLARIYLA DOLU

Marmaris, Armutalan, İçmeler mahalleleri ile Yalancı Boğaz Mevkisi'nde neredeyse 100 metrede bir konteyner konulmasına rağmen çöp ve molozların ormana dökülmesinin önüne geçilememesi, yetkilileri de isyan ettiriyor.

Kirlilik özellikle seyir teraslarının bulunduğu bölgelerde yoğunlaşıyor. Kaldı ki bu bölgelerde de konteynerlere atmak yerine çöpler çevrede bırakılıyor. Belediye temizlik yetkilileri görev alınlarının dışı olmasına rağmen bu bölgelerde sürekli temizlik yaptıklarını dile getiriyor.

Hatta son derece dik alanların temizliği ise komando gibi yapılıyor. Temizlik görevlileri bellerine bağladıkları iplerle aşağı yuvarlanmamak için önlem alınarak, bölgeyi atıklardan arındırabiliyor.

HAVA BEDAVA, DENİZ BEDAVA, ÇÖP BEDAVA

İçmeler Mahallesi'nde kamu kurumları arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yıllardır boş bekleyen Köy Hizmetleri kampı bedavacı çadırcıların mekanı oldu.

Yaz aylarında sürekli buralarda konaklayıp çadır kuran tatilcilerin çevreyi son derece kirlettikleri de gözden kaçmıyor. Konaklayıp denize girdikleri alanlar bile atıklardan geçilmiyor.

Ayrıca bölgede tuvalet olmaması burada kalan onlarca insanın bu ihtiyaçlarını nasıl karşıladıkları sorusunu sorduruyor.

Yaşanan tablo akıllara Orhan Veli'nin meşhur şiirini getiriyor:

Bedava yaşıyoruz, bedava; / Hava bedava, bulut bedava; / Dere tepe bedava; / Yağmur çamur bedava; / Otomobillerin dışı, / Sinemaların kapısı, / Camekanlar bedava; / Peynir ekmek değil ama / Acı su bedava; / Kelle fiyatına hürriyet, / Esirlik bedava;/ Bedava yaşıyoruz, bedava.

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