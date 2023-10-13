Turistik ilçeye 24 saat su yok!

Muğla'nın turistik kenti Bodrum'un 26 noktasında, barajların su alımına kapatılmasının ardından 24 saatlik su kesintisi başladı.

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Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum’da dip seviyeye düşen ve su alımına kapatılan Mumcular ile Geyik barajları nedeniyle, su kesintileri yaşanıyor.

Bu kapsamda, Bodrum genelinde bugün saat 06.00’dan itibaren 26 farklı noktada 24 saatlik su kesintisi başladı. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi’nce (MUSKİ) yapılan açıklamada, su kesintisi yaşanan bölgeler şöyle:

Kumbahçe Üst Kotları

Yalıkavak Tilkicik mevkii

Koyunbaba DYP 4

Yokuşbaşı üst kotları

Umurça üst kotları

Koyunbaba DYP 5-6 şebekesi üst kotlar

Çırkan

Geriş Erdemil bölgesi

Bitez üst kotlar

Gümüşlük üst kotlar

Peksimet alt kot

Kadıkalesi sahil bölgesi

Müskebi köy içi

Turgutreis eski otogar üstü bölgesi

Turgutreis Turgut Özal Bulvarı

Karabağ

Türkbükü üst kotlar

Torba üst kotlar

Gölköy üst kotlar

Yokuşbaşı

Çarşı

Umurça

Kumbahçe

Küçükbük üst kotlar

Gündoğan

Farilya üst kotlar

Kızılburun mevkii

Tankay depo

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