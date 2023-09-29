Turistlere içki tuzağı… 200 bin liralık hesapla dolandırdılar

İstanbul'da turistlerin tuzağına düşüren ve onları yüksek hesaplar ödemeye zorlayan bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, toplamda 21 şüpheli yakalandı.

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İstanbul’da gerçekleşen olay, Beşiktaş’ın Yıldız Mahallesi’nde bulunan ‘Oasis Club’ adlı iş yerine yönelik gelen ihbarlar sonucu başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütü üyeleri turistlerle tanışarak onları eğlence mekanlarına davet ediyorlardı.

Turistler mekana geldiklerinde, örgüt üyeleri tarafından sürekli alkol servisi yapılıyor ve turistler istemelerine rağmen yüksek hesaplarla karşılaşıyordu. Mağdurlardan toplamda 200 bin lirayı aşan paralar alındığı belirlendi. Şüpheliler bazen kart çekilmediğini bahane ederek dolandırıcılık yapıyor, bazen de tehdit ederek ödemeyi zorla alıyordu.

21 GÖZALTI

Mağdurların şikayetlerine rağmen soruşturma sürecinde şüphelilerin serbest bırakıldığı anlaşıldı. Bu nedenle soruşturma kapsamında birleştirilen dosyalar yeniden değerlendirildi.

Soruşturma sonucunda işletme yetkilileri ve çalışanlarının bu suçları işlemeye devam ettiği belirlendi. İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonda 21 şüpheli yakalandı. (DHA)

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