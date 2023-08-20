Turistlerin akın ettiği pazar yerini satışa çıkaran belediyeye tepki

Edirne Belediyesi'nin, Yunan ve Bulgar turistlerin de alışveriş yaptığı pazar yeri başta olmak üzere, değeri yaklaşık 600 milyon lirayı bulan arsalarını satışa çıkarması tepki gördü.

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CHP'li Edirne Belediyesi, Yunan ve Bulgar turistlerin de sıklıkla alışveriş yaparak kent ekonomisine ciddi katkı sağladığı önemli noktalardan 16 bin metrekarelik halk pazarının da aralarında bulundu 5 ayrı parseli satışa çıkardı.

Pazar alanı 400 milyon, hemen yanındaki 3 parsellik 5 bin metrekare alanın 95 milyon ve Şükrü Paşa Mahallesi’nde 9 bin 67 metrekarelik başka bir alan ise 93 milyon liraya, meclis kararıyla satışa çıkarıldı.

Belediyenin haziran ayında da Şükrüpaşa, Fatih ve Talatpaşa mahallelerinde toplam değeri yaklaşık 150 milyon lira olan 3 arsasını satışa çıkarmasının ardından yeniden taşınmaz satışına gitmesi, tepkilere yol açtı.

22 Ağustos’ta kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek yaklaşık 600 milyon liralık satışlara AKP ve İYİ Partili isimlerden tepki geldi.

“EDİRNE HARAPTAR DEĞİLDİR”

İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı: Edirne halkının öz kaynaklarını satarak, Edirne halkının geleceğinin karartılmasına izin vermeyeceğiz ve Edirne halkı adına sonuna kadar takipçisi olacağız. Buna istinaden Cuma Pazarı ve diğer Edirne belediyesine ait arazilerin satılmasına kesinlikle karşıyız. Edirne Belediyesine ait taşınmazları satarak nereye kadar yol almayı düşünüyorsunuz? Edirne; usta oyuncu Şener Şenin Züğürt Ağa filminde; ağanın kendi iradesiyle, hiç kimseye sormadan sattığı Haraptar köyü değildir, olmayacaktır.

“EDİRNE HALKINA SORMAK LAZIM”

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın: Seçime burada 6-7 ay kalmış, tam bu dönemde bu satışların olması manidar. Biz bu satışların bu dönemde, seçime az süre kala yapılmasını doğru bulmuyoruz ve karşıyız. Bunlar Edirne halkının, dolayısıyla bunları satarken de Edirne halkına da sormak lazım. Halkımız ne düşünüyor bu konuda? Dolayısıyla hem şahsi olarak hem de parti olarak da bu satışı doğru bulmuyorum.

“NEDENİNİ HEMEN AÇIKLAMALI”

AKP Edirne İl Başkanı Belgin İba: Sayın Gürkan geçtiğimiz aylarda satışa çıkardığı 200 milyon TL’lik taşınmazın üstüne şimdi bir de Edirne’mizin en kıymetli alanlarından olan Cuma Pazarı’nı satışa çıkarıyor. Yerel seçimlere yaklaştığımız şu günlerde, böyle apar topar ve vatandaşın sesini, fikrini yok sayarak yapılan bu satışların nedenini hemşerilerimiz merak ediyor. Gürkan, vatandaşımızın karşısına çıkıp bu satışları neden yaptığını açıklamalı.

GÜRKAN: DAHA SONRA CEVAP VERECEĞİM

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediyenin taşınmazlarının satışına ilişkin gelen tepkilere daha sonra düzenleyeceği basın toplantısında cevap vereceğini söyledi.

“ESNAF İÇİN SIKINTI OLUR”

Satışı yapılacak pazar yerinde esnaflık yapan Samet Yağcı, “Bence pazar yerinin satılması sıkıntı. Bulgaristan’dan gelen misafirlerimiz hem esnaftan hem de yerinden memnun. Taşınacak diye bir söylenti var ve esnaf da şu anda ortada kaldı. Burada para kazanan yüzlerce esnaf var. Gelen misafirlerimizi hoş tutuyoruz, onlar da bizden memnun, fiyatlarımız da uygun. Başka yere taşındığımızda bir dönemden geçeceğiz, bu esnaf için çok zor bir süreç olacak. Pazar başka yere giderse gerçekten büyük bir sıkıntı olacak esnaf için” ifadelerini kullandı.

Bulgaristan’dan alışveriş için gelen Salim Şevket de pazar yerinin değişmesini doğru bulmadığını belirtti. Şevket, “Pazarın taşınması yanlış. Bizim için çok uygun burası. Bulgaristan’dan geldikten sonra yolumuzun hemen üstünde burası. Hem otoparkı var, bizim için çok uygun burası. Başka yere taşınırsa yine gideriz ama alışana kadar baya zaman geçer. Bizim için daha iyi burası” dedi. (DHA)

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