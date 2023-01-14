Türk balıkçılardan Yunanistan’a tepki

Türk balıkçılar, Ege'deki Bulamaç Adası'nda Türkiye'nin "yasa dışı balıkçılık faaliyetleri" yürüttüğünü iddia ederek, Türkiye'nin deniz ürünlerinin Avrupa Birliği (AB) pazarında yasaklanmasını talep eden Yunanistan'a tepki gösterdi.

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Ege Denizi’nde kara suları, kıta sahanlığı ve hava sahası ihlalleri ile silahsızlandırılmış statüdeki adaların silahlandırılması gibi konularla gerilim oluşturan Yunanistan’ın “yasa dışı balıkçılık faaliyetleri” iddiasını, İzmir’deki balıkçılar “gerginliği tırmandırma çabası” olarak değerlendirildi.

İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e gönderdiği mektupla, Türkiye’nin Yunanistan’a ait olduğunu öne sürdüğü Bulamaç Adası’nda “yasa dışı balıkçılık faaliyetleri’ yürüttüğünü iddia ederek, AB’den, “Türkiye’den balık ithalatını yasaklayan yönetmeliğin” uygulanması çağrısında bulunduğuna ilişkin haberlerin basında yer aldığını belirtti.

Çakan, Ege’de taciz ve ihlalleri yapanın Yunan tarafı olduğunu ve balıkçılara yapılan saldırıların birçok kez görüntülendiğini vurgulayan Çakan, “Hem Türk kara sularında Yunan balıkçılar avlanıyor hem de balıkçılarımızı taciz ediyorlar. Bize bunları yapacaksın sonra da böyle bir talepte bulunacaksın, bu kabul edilebilir bir şey değil.” dedi.

Son olarak geçen hafta Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında avcılık yapan Türk bayraklı balıkçı teknelerinin, Yunanistan sahil güvenlik unsuru tarafından taciz edilmesine ait görüntülerin ortaya çıktığını hatırlatan Çakan, “Yunanistan’ın yasa dışı balıkçılık faaliyeti iddiasını kabul etmiyoruz. Bu, gerçeği yansıtmıyor. Ege’de balıkçıları taciz eden Yunan unsurlardır. Biz, uluslararası sözleşmelerin belirlediği sınırlarda avlanıyoruz. Onların balıkçıları kara sularımızı taciz ediyor.” diye konuştu.

Yunanistan’ın Ege’de gerilimden yana olduğunu ifade eden Çakan, “Bu talep, Ege’deki kara sularını 12 mile çıkarma hayalini gerçekleştirme çabalarından bir tanesi diyebiliriz. Türk balıkçılar olarak ona müsaade etmeyiz. Bizim balıkçılarımız uluslararası sözleşmelere riayet ediyor.” dedi.

GERİLİMİ TIRMANDIRMAK İSTİYORLAR

İzmir Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Aksoy da Yunanistan’ın bu taleple Türkiye’yi kışkırtmak istediğini söyledi.

İddiayı ortaya atanın kanıtlaması gerektiğini anlatan Aksoy, şunları kaydetti:

“Böyle bir taciz varsa kanıtlasınlar. Biz onların tacizini, ihlalini birçok kez görüntüledik. Bizim kendi kara sularımızda, uluslararası sularda balıkçılık hakkımız var. Ama Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bu gerçekleşmeyecek. Onlar bizi şikayet edeceklerine AB’ye Ege’de göçmenleri nasıl ölüme terk ettiklerini anlatsınlar. Ege’de gerilimi tırmandırmak istiyorlar. Ege’de 12 mil hayalini balıkçılar üzerinden gerçekleştirmek istiyorlar.” (AA)