Türk bayrağının önünde diz çöktü, il başkanı seçildi

Denizli’de İYİ Parti üçüncü olağan il kongresi gerçekleşti. Konuşmasının ardından Türk Bayrağı’nı kaldırıp diz çöken Özer Tunçtürk 389 delegenin oyunu alarak il başkanı seçildi. Zafer Kaplan ise 211 oyda kaldı.

Selami AYDIN

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İYİ Parti Denizli teşkilatı üçüncü olağan genel kurulunu Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. İl Başkanı Raziye Akışık'ın yeniden aday olmadığı kongrede bir dönem MHP'de il başkanlığı görevi yapan Zafer Kaplan ile MHP'de il başkan yardımcılığı yapan Özer Tunçtürk yarıştı. Divan başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın getirildiği kongreye katılım yoğun oldu.

‘BİRİNCİ PARTİ YAPMA’ SÖZÜ VERDİ

650 delegenin oy kullandığı il kongresinde 40 kişilik il yönetim kurulu, 9 kişilik disiplin kurulu ve 27 üst kurul delegesi belirlendi.

Mavi liste ile yarışan Tunçtürk genel kurul delegelerine hitap ederek; “İYİ Parti'yi Denizli'de birinci parti yapmaya söz veriyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde İYİ Parti'nin bayrağı dalgalanacak” diye konuştu. Konuşması tekbir sesleri, ‘Mustafa Kemal'in askerleriyiz' ve ‘Başbakan Akşener' sloganlarıyla kesilen Tunçtürk; “Denizli; İYİ Parti'nin kuruluş, gelişme ve yükselmesi için en uygun ortama illerden biri. Bizler aynı bayrağı taşıyan insanlar olarak burada birleşmişken öyle şeyler oldu ki; ülke meseleleri bir tarafa bırakılarak şahsi meseleler ön plana çıktı. Bunun sonucu olarak aynı bayrağı taşımamıza rağmen Denizli'de farklı taraflara çekildik. Yükselmek yerine maalesef yatay hatta düşey bir yönde seyrediyoruz. Denizli'de partinin yatay seyretmesini bırakın düşeş seyretmesi kabul edilemez bir durumdur” ifadelerini kullandı.

TÜRK BAYRAĞI AÇTI, DİZ ÇÖKTÜ



Konuşmasını tamamlayan Tunçtürk daha sonra cebinden Türk Bayrağı çıkararak açtı. Bayrağı tüm salona gösteren Tunçtürk daha sonra diz çökerek bir süre bu şekilde bekledi. Bu sırada kalabalık ‘Ne Mutlu Türküm Diyene' sloganları attı.

Söz alan il başkan adayı Zafer Kaplan, Denizli'de gerçekleştirmeyi planladığı projelerini anlattı. İl başkanlığı döneminde Denizli'den üç milletvekili çıkarma sözü veren Kaplan ilçe teşkilatlarının maddi sorunlarını çözecek projeler ürettiklerini kaydetti. Seçimlerde canla başla çalışacaklarını söyleyen Kaplan; “Sabahlara kadar uyumadan, sahada adaylarımızla birlikte koşturacağız. Denizli'de İYİ Parti'yi birinci parti yapacağız” diye konuştu.

ÖZTÜRK: BU PARTİDE BÜRO PAZARLIKLARINA YER YOK



Adayların ardından söz alan İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

*Hep birlikte korkmadan önümüze konan tüm engelleri aştık. Korkmadan, yılmadan gerçekleri haykırdık. Bazen yol arkadaşlarınızı eleştirebilirsiniz, bazen de eleştirilirsiniz… Ama insan aynı amaç uğruna rakipleriyle mücadele etmek yerine takım arkadaşına çelme takar mı? Takmaz…

*Bu partinin bir duruşu var. Bilsinler ki İYİ Parti'de büro pazarlıklarına yer yok. İYİ Parti'de kapalı odalarda alınan kararlara yer yok. Dedikoduya yer yok. Yalanın olduğu yerde hareket olur mu? Dedikodunun olduğu yerde bereket olur mu?

*Haksızlığın olduğu yerde hem hareket hem bereket olur mu? Biz istiyoruz ki teşkilatımıza bir hareket gelsin. Seçimde birlik beraberlik içinde olalım istiyoruz. Bu durumdan rahatsız olanlar var biliyorum.

*Bu duruşumuzun bazılarının çok zoruna gittiğini biliyorum. Bu kongremizi Zafer Partisi'nden MHP'den AK Parti'den bile çok merak eden müdahil olmaya çalışanları da biliyorum. Bu kongremizde demokratların da ülkücülerin de kalkınmacıların da iradesinin ne olduğunu çok iyi biliyorum.

389 OYLA SEÇİMİ TUNÇTÜRK KAZANDI

Üç sandıkta oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından sayıma geçildi. 600 oyun kullanıldığı genel kurulda Özer Tunçtürk 389 oy alarak İYİ Parti Denizli İl Başkanlığı görevine getirildi.

Zafer Kaplan ise 211 oyda kaldı. Tunçtürk'ün yönetimi; “Mustafa Kemal Şahan, Ünal İncegür, Ertan Kesgin, Ayhan Çetin, Sultan Köse, Elvan Aydoğan, Zeynep Sözeri, Bayram Can Çapar, Mehmet İlhan, Savaş Sütçü, Şule Namlı, Halime Özdemir, Alaattin Tagay, İsmail Coşkunsu, Cevdet Çokakoğlu, Sema Meral, Ömer Sağdıç, Serkan Turan, Fatih Boya, Kahraman Kurnaz, Musa İmal, İsmail Sever, Saffet Kanpolat, Uğur Erdoğan, Nihan Özden, Engin Çobanoğlu, Hüdaverdi Caner, Alperen Kaymakçı, Özgür Birgi, Selahiye Özlem Öztürk, Halil İbrahim Satır, Hakan Karabacak, İbrahim Çıplak, Meral Er, Ramazan Aydın, Cansu Erdoğan, Tuna Oktay ve Hüseyin Yücel'den oluştu.