Türk bayraklı sürat teknesi Bodrum açıklarında ateş açılarak durduruldu: 2 Türk tutuklandı
Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi açıklarında bu sabah saatlerinde meydana gelen olayda Yunan Sahil Güvenliği’nin ateş açarak durdurduğu Türk bayraklı sürat teknesindeki iki Türk, göçmen kaçakçılığından tutuklandı. Tekneye el konuldu.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağıl Ortakent Mahallesi açıklarında bu sabah saatlerinde duyulan silah seslerinin; Yunan Sahil Güvenliği’nin, kovaladıktan sonra ateş açarak durdurduğu sekiz metrelik Türk bayraklı sürat teknesinden geldiği ortay çıktı.
UYARI ATEŞİ AÇILARAK DURDURULDU
Adada yayın yapan yerel gazetelerin okuyucularına duyurduğu haberde, İstanköy (Kos) Adası sahiline göçmenleri bıraktıktan sonra hızla Bodrum kıyılarına seyreden sürat teknesini farkeden Yunanistan Sahil Güvenliği’ne ait iki bot önce sesli uyarı yaptı ardından sürat teknesi durmayınca uyarı ateşi açarak durdurdu.
2 TÜRK DENİZCİ TUTUKLANDI
Teknede bulunan 32 ve 20 yaşlarındaki iki denizci gözaltına alınarak İstanköy Adası'na götürüldü. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen İki Türk kaptan göçmen kaçakçılığı yapmak ve yasa dışı yollardan sınır geçmek suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, sürat teknesine Yunan makamları tarafından el konulduğu belirtildi.